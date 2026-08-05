UNAM auditará a Territorium Life tras anomalías en el examen de admisión en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) someterá a una auditoría tecnológica a Territorium Life SAPI de CV, empresa responsable de la plataforma utilizada durante el primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea.

La revisión fue anunciada después de que una comisión especializada detectara variaciones importantes en los resultados obtenidos por los aspirantes, en comparación con los registros de procesos de selección realizados en años anteriores.

Además de investigar el funcionamiento de la plataforma, la institución solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el proceso mediante el cual se contrató a la compañía tecnológica.

¿Por qué la UNAM auditará a Territorium Life?

El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, explicó en conferencia de prensa que la auditoría tecnológica tendrá como objetivo analizar el desempeño del sistema empleado para aplicar y supervisar las evaluaciones.

La revisión permitirá determinar si la plataforma cumplió con las condiciones técnicas establecidas y si existieron fallas que afectaron la seguridad, vigilancia o confiabilidad del proceso.

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La Universidad también decidió dar por terminado anticipadamente el contrato con Territorium Life, mientras continúan las investigaciones internas para establecer qué ocurrió durante la aplicación del examen y deslindar posibles responsabilidades.

¿Qué irregularidades detectó la Comisión Técnica de la UNAM?

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura comparó los resultados del examen en línea con los obtenidos entre 2021 y 2025. El análisis identificó cambios sustanciales, principalmente entre los aspirantes que alcanzaron las calificaciones más altas.

De acuerdo con los hallazgos, la mediana de los resultados y los percentiles superiores presentaron incrementos mayores a los registrados habitualmente, situación que abrió dudas sobre la confiabilidad de algunas evaluaciones.

La comisión mantiene abiertas sus investigaciones para esclarecer si las diferencias fueron provocadas por deficiencias tecnológicas, vulnerabilidades en la supervisión, conductas irregulares de algunos participantes o una combinación de varios factores.

🚨La UNAM anunció la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa encargada de aplicar el examen de ingreso a licenciatura, tras las anomalías presentadas en la prueba.



El abogado general de la máxima casa de estudios, Hugo Concha, informó que se realizará… — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

¿Qué revisará la Auditoría Superior de la Federación?

El rector Leonardo Lomelí solicitó a la ASF analizar el procedimiento de contratación de Territorium Life y el uso de los recursos públicos destinados al servicio tecnológico.

La fiscalización podrá revisar si el contrato cumplió con la normativa aplicable, si la plataforma entregó las funciones acordadas y si existen elementos para determinar responsabilidades administrativas o económicas.

Mientras avanzan las auditorías, la UNAM aseguró que continuará con el análisis del proceso de ingreso para proteger la equidad entre los aspirantes y recuperar la confianza en sus mecanismos de selección.

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