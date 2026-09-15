Jesse & Joy se separan tras 21 años juntos

Jesse Huerta anunció una pausa temporal de la música, por lo que las actividades conjuntas del famoso dúo mexicano Jesse & Joy se terminarán tras más de dos décadas de exitosa trayectoria.

A través de un mensaje en sus redes sociales este 15 de septiembre de 2026, el músico detalló que la decisión responde a la necesidad de priorizar a su familia, su bienestar y su salud emocional, además de buscar explorar nuevos caminos personales y creativos.

Jesse aclaró que cumplirá con los compromisos y conciertos que el grupo ya tenía agendados previamente junto a su hermana Joy Huerta. Asimismo, describió al proyecto musical como una parte fundamental de su vida y expresó un profundo agradecimiento hacia Joy por los años compartidos en los escenarios.

¿Quién es Jesse & Joy?

Jesse & Joy es uno de los dúos de pop latino más exitosos y estables de las últimas décadas, integrado por los hermanos mexicanos Jesse Huerta y Joy Huerta.