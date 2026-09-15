CDMX desplegará más de 13 mil policías por Grito de Independencia y Desfile Militar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que más de 13 mil policías serán desplegados durante este 15 y 16 de septiembre con motivo de las celebraciones por la Independencia de México.

El operativo abarcará las 16 alcaldías de la capital y tendrá presencia tanto durante las actividades relacionadas con el Grito de Independencia como durante el Desfile Militar.

A través de su cuenta de X, la dependencia pidió a la ciudadanía anticipar sus traslados debido a los cierres viales y modificaciones a la circulación que se registrarán durante ambas jornadas.

Más de 13 mil policías vigilarán las 16 alcaldías

La SSC detalló que el despliegue de seguridad estará integrado por más de 13 mil elementos, quienes permanecerán en distintos puntos de la Ciudad de México para acompañar las celebraciones patrias.

La presencia policial se concentrará en las zonas donde se desarrollen actos conmemorativos, concentraciones ciudadanas y actividades relacionadas con el Grito y el desfile del 16 de septiembre.

Noticia Destacada El AICM suspenderá labores este 16 de septiembre por desfile militar

La dependencia no detalló en su mensaje la distribución específica de los elementos por alcaldía.

SSC pide anticipar traslados por cierres viales

Ante las afectaciones previstas a la movilidad, la Secretaría recomendó planear con anticipación las rutas de traslado y considerar alternativas para evitar las zonas con cierres.

También pidió seguir las indicaciones de los policías desplegados en calles y avenidas durante las celebraciones.

Las restricciones viales y modificaciones a la circulación estarán relacionadas con los distintos eventos programados para el 15 y 16 de septiembre, por lo que la autoridad llamó a consultar opciones de movilidad antes de salir.

#OperativoFiestasPatrias 🇲🇽 l Este 15 y 16 de septiembre, más de 13,000 policías de la #SSC estarán desplegados en las 16 alcaldías para acompañarte durante las celebraciones del Grito de #Independencia y el Desfile Militar. 🚔🇲🇽



Recuerda planear tu ruta, toma en cuenta los… pic.twitter.com/rwQBLDw4Uw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 15, 2026

Operativo cubrirá Grito y Desfile Militar

El dispositivo de seguridad tendrá cobertura durante las dos principales actividades de las fiestas patrias en la capital: el Grito de Independencia y el Desfile Militar.

La SSC señaló que el objetivo será mantener presencia preventiva y orientar a la ciudadanía durante ambos días, en coordinación con los cierres y desvíos que se implementen en distintos puntos de la ciudad.

IO