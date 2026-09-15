Vehículo se incendia y termina calcinado en la carretera federal 307

Un posible corto en el circuito eléctrico vino a provocar un incendio de un vehículo sobre la carretera 307 quedando calcinado en su totalidad mientras que los ocupantes lograron ponerse a salvo.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 14 horas en el kilómetro 123 + 00 de la carretera federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez tramo Felipe Carrillo Puerto - Uhmay cuando fue reportado un vehículo que se estaba incendiando .

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Ante esta situación fue activado los servicios del cuerpo de bomberos quienes se desplazaron a 10 kilómetros de la cabecera municipal rumbo a la cartera Chetumal para tratar apagar el incendio.

Los bomberos al momento de hacer actos de presencia procedieron a controlar y Apagar las llamas y para ello ya había sido envuelto en su totalidad la unidad mientras que los ocupantes se habían puesto a salvo.

Los primeros en hacer acto de presencia fueron dos patrullas de Guardia Nacional cooperativa que cruzaban en ese momento por la zona brindando el apoyo necesario para evitar un accidente mayor..