Alex Saab se declara culpable en Miami por conspiración para lavado de dinero; sentencia será en enero

El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre de 2026 ante una corte federal de Miami por cargos relacionados con conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams, en la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab cambió la declaración de “no culpable” que había presentado el pasado 24 de julio y admitió su responsabilidad en el proceso.

“Culpable, señoría”, respondió el empresario de 54 años durante la comparecencia.

¿De qué se declaró culpable Alex Saab?

De acuerdo con la información presentada en la audiencia, Saab reconoció haber participado junto con otras personas, cuyas identidades no fueron reveladas, en una conspiración vinculada con actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y mecanismos para ocultar el origen de fondos.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía consta de 12 páginas, aunque sus términos completos no fueron revelados públicamente durante la audiencia.

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La jueza revisó el documento y confirmó que el exfuncionario podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

La sentencia definitiva está prevista para enero próximo.

Saab afirma que no recibió amenazas para declararse culpable

Durante la audiencia, Alex Saab aseguró que no fue amenazado ni recibió algún acuerdo adicional fuera de lo presentado formalmente ante la Fiscalía para aceptar su culpabilidad.

El exministro compareció por primera vez por los actuales cargos ante tribunales estadounidenses el 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Departamento de Justicia vincula caso con programa de alimentos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el caso está relacionado con presuntos actos de corrupción y con la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a población vulnerable en Venezuela.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, parte de las operaciones investigadas habría involucrado transferencias hacia cuentas bancarias en Estados Unidos.

Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Miami, aunque quedó en libertad en 2023 durante el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros y posteriormente regresó a Venezuela.

Tras su retorno, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

#EEUU | Alex Saab se declaró culpable de estos delitos en EEUU tras acuerdo con la Fiscalía .- https://t.co/iaiQYQpFEJ tnv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 15, 2026

Caso adquiere relevancia por contexto político de Venezuela

El proceso contra Saab ocurre en medio de una nueva etapa política en Venezuela y después de que Nicolás Maduro fuera trasladado a Nueva York en enero, donde enfrenta cargos en Estados Unidos.

Por ahora, el siguiente momento clave en el caso de Alex Saab será la audiencia de sentencia prevista para enero, cuando la corte determinará la pena que deberá cumplir tras declararse culpable.

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