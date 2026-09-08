¿Lizbeth Rodríguez murió?, esto se sabe de la influencer tras fuerte accidente

De nueva cuenta, la influencer Lizbeth Rodríguez se encuentra en el centro de la polémica, por los rumores que han salido sobre un supuesto accidente vial que tuvo, del cual se habría filtrado una fotografía que ha dado paso a las especulaciones.

Tras todos los comentarios que han salido en las redes sociales, la propia Lizbeth Rodríguez rompió el silencio y habló sobre la situación, desmintiendo que esté enfrentando problemas de salud, poniendo fin a los rumores.

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¿Qué le pasó a Lizbeth Rodríguez?

Los rumores sobre la muerte de Lizbeth Rodríguez, comenzaron porque en redes sociales se hizo viral la foto de una camioneta negra con la palabra ‘Infieles’.

En la imagen que ha circulado en las plataformas digitales, se puede ver que la camioneta tiene daños graves y se encuentra sobre las vías de un tren, lo que ocasionó todo tipo de especulaciones sobre el estado de salud de la conductora.

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Tras los mensajes de despedida que salieron en las redes sociales, Lizbeth Rodríguez se mostró muy molesta en su perfil de Instagram, donde reveló que los rumores sobre su fallecimiento causaron mucha preocupación en sus familiares.

“¡Gente, mi abuela está mal del corazón! ¡Por favor tengan tantita madre! Tal vez para ustedes sea divertido, pero para nuestras familias, NO LO ES! ¡Esta nota es FALSA!”.

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