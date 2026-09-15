Gabinete de Seguridad federal se suma a investigación por asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos

El Gabinete de Seguridad federal informó que instituciones del Gobierno de México participan en las investigaciones por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el organismo expresó condolencias a la familia, seres queridos y comunidad universitaria de la joven, cuyo caso es investigado por la Fiscalía de Morelos bajo el protocolo de feminicidio.

El mensaje establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realiza trabajos de investigación con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

SSPC y CNI buscan identificar y ubicar a responsables

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las labores tienen como objetivo identificar, localizar y detener a los responsables del crimen.

Los trabajos se desarrollan de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Morelos, autoridades estatales y otras instituciones que integran el Gabinete de Seguridad federal.

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El Gobierno federal no proporcionó detalles adicionales sobre las líneas de investigación, posibles sospechosos o avances operativos específicos.

Gobierno federal mantiene contacto con la SRE

El comunicado también señala que existe comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia mantiene contacto con las autoridades diplomáticas españolas para dar seguimiento al caso y a la atención relacionada con la familia de Claudia Tacoronte.

La estudiante era alumna de la Universidad de Granada y se encontraba en Morelos como parte de un programa de movilidad académica.

Lamentamos profundamente el homicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y comunidad universitaria.



La… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

“La muerte de Claudia no quedará impune”

El Gabinete de Seguridad aseguró que las autoridades mantendrán las investigaciones hasta detener a quienes resulten responsables.

“Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia no quedará impune”, señaló en su mensaje.

La investigación continúa bajo conducción de la Fiscalía de Morelos, mientras autoridades federales apoyan con tareas de inteligencia y coordinación para esclarecer el crimen.

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