Erasmo Catarino es rescatado por Raúl Sandoval de ahogarse en la playa

El cantante Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación de La Academia, sufrió un vivió un alarmante momento durante su estancia en Cancún, Quintana Roo, tras quedar en riesgo de ahogarse mientras se encontraba en el agua. El hecho fue captado por sus excompañeros de reality, Raúl Sandoval y Antonia Salazar quienes intervinieron.

El incidente ocurrió durante la grabación de un proyecto y convivencia entre excompañeros del show, durante este espacio, Catarino decidió ingresar al agua; sin embargo, el artista no sabe nadar por lo que la situación derivó en un momento de peligro inmediato y miedo entre sus compañeros.

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¿Cómo fue que Erasmo Catarino casi se ahoga en Cancún?

Durante su visita a Cancún, Quintana Roo, Erasmo Catarino decidió ingresar al agua estando en una zona donde perdió el piso, con la complicación añadida de que el intérprete no sabe nadar. Situación que derivó en un momento de peligro y tensión para los presentes que acompañaban al músico.

Durante el percance, sus excompañeros de reality, Raúl Sandoval y Antonia Salazar "Toñita", quienes lo acompañaban en su visita, intervinieron de inmediato para auxiliarlo. Sandoval sostuvo y sacó a Catarino del agua apoyado por Toñita para evitar que la situación pasara a mayores.

El incidente trascendió en redes sociales luego de que el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón difundiera imágenes del auxilio. Pese al momento de tensión, el cantante resultó ileso y pudo continuar con sus actividades junto a sus compañeros sin registrar complicaciones de salud.

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