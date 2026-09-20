Presidenta Sheinbaum asegura que siempre va a apoyar a Sinaloa y respalda al gobierno estatal

La Presidenta continuó con su gira por diferentes entidades del país, para dar a conocer los avances de su segundo Informe de Gobierno; en esta ocasión visitó el estado de Sinaloa, en donde se comprometió a dar mayor seguridad a toda la entidad.

La mandataria federal aseguró que, desde la próxima semana, el Gabinete de Seguridad acudirá a la entidad para ofrecer atención directa a los sinaloenses y respaldó de nuevo al gobierno estatal.

“Y siempre vamos a apoyar a todo Sinaloa, en los momentos difíciles se sale juntos y juntas, aquí lo más importante es unión entre pueblo y gobierno, no puede haber división entre pueblo y gobierno, yo lo digo de una manera: gobierno y pueblo unido jamás será vencido”, expresó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta respaldó al actual gobierno estatal de Sinaloa. / Video: Gobierno de México

Durante su intervención, la Presidenta explicó que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no faltarán recursos para apoyar a los agricultores; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliará un mes más el subsidio para la entidad; la Secretaría de Educación Pública creará 20 nuevas preparatorias.

Y también informó que la Secretaría de Hacienda apoyará con un presupuesto extraordinario al estado. Agregó que, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), coordinarán acciones en favor del camarón de Sinaloa.

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En cuanto a seguridad, detalló que se mantendrán los elementos de las Fuerzas Armadas de México el tiempo que sea necesario y resaltó acciones del eje de Atención a las causas con la integración de 5 mil jóvenes al programa Jóvenes Unen al Barrio y la construcción de 10 Centros Comunitarios “México Imparable”.

Destacó que, en Sinaloa, un millón 128 mil personas reciben algún Programa para el Bienestar:

-378 mil 869 reciben la Pensión para Adultos Mayores

-89 mil 744 la Pensión para Personas con Discapacidad

-12 mil jóvenes adscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

-121 mil 289 la beca Benito Juárez en preparatoria

-34 mil productores con Producción para el Bienestar

-59 mil 154 con Fertilizantes Gratuitos

-9 mil 184 con Sembrando Vida

-124 mil 535 la beca Rita Cetina en secundaria

-Beneficiarios de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria

-Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

“Por eso, aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre: la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos definimos nuestro futuro”, puntualizó.