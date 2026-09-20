Reportan caída mundial de Facebook e Instagram este domingo 20 de septiembre

Las plataformas de Meta, Facebook e Instagram, registran fallas en sus servicios a nivel global durante la tarde y noche de este domingo 20 de septiembre de 2026. De acuerdo con reportes de monitoreo, las interrupciones comenzaron a partir de las 18:50 horas (tiempo del centro de México), afectando el acceso y la navegación en diversos países.

Entre los principales problemas reportados por usuarios destacan la imposibilidad de cargar contenido en el feed de noticias, errores al iniciar sesión, fallas de conexión con los servidores y dificultades para enviar mensajes o realizar publicaciones. Las interrupciones afectan tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones del navegador web.

Ante la imposibilidad de utilizar las redes de Meta, miles de cibernautas acudieron a plataformas como X (antes Twitter) para verificar el estado del servicio y compartir comentarios respecto al fallo de las plataformas de Meta más usada por diversos internautas a nivel mundial.

Usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram, hay problemas para acceder a los sitios web de ambas plataformas, están caídos de acuerdo con el sitio Downdetector!!.. pic.twitter.com/r2s507gMZo — Alyx (@AlyxLopezxyz) September 21, 2026

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa técnica del problema, aunque en algunas regiones del mundo la disponibilidad del servicio ha comenzado a restablecerse de manera gradual.

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