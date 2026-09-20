Hombre acepta invitación para beber con unos "amigos" y le propinan una golpiza en Cancún

Lo que arrancó como una simple invitación a tomarse unas cervezas heladas se transformó en una auténtica pesadilla para un habitante de la ciudad, quien acabó gravemente golpeado y hospitalizado tras ser atacado por las mismas personas con las que planeaba convivir.

Los trágicos hechos comenzaron a gestarse en las inmediaciones de la concurrida zona conocida como El Crucero, dentro de la Supermanzana 63. De acuerdo con las declaraciones brindadas por la propia víctima a las autoridades policiales, el muchacho caminaba tranquilamente por el área cuando fue abordado por un grupo de sujetos desconocidos.

Tras entablar una breve conversación, los hombres lo invitaron a sumarse a una reunión informal para tomarse unas copas y pasar el rato. Confiado y sin sospechar las verdaderas intenciones de sus acompañantes, el joven aceptó la propuesta.

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Sin embargo, la amigable convivencia dio un giro siniestro y repentino al cabo de unos minutos. La víctima relató que el grupo lo dirigió hacia una de las calles adyacentes y lo ingresó a un inmueble de la zona. Una vez dentro de la vivienda, los aparentes anfitriones se arrojaron sobre él sin mediar palabra y comenzaron a propinarle una severa golpiza, atacándolo a puñetazos y patadas en repetidas ocasiones.

Aprovechando un descuido de sus agresores, el agraviado logró liberarse y escapar a toda prisa del lugar para salvar su vida. Malherido y desorientado, avanzó a duras penas varias calles hasta adentrarse en la Supermanzana 64. No obstante, el esfuerzo físico y la gravedad de las contusiones provocaron que terminara desplomándose inconsciente sobre la banqueta de la avenida José López Portillo, muy cerca de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Un transeúnte que caminaba por el sitio observó al muchacho tirado en el suelo con visibles huellas de violencia y realizó una llamada inmediata al número de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital General para ser atendido por los médicos.