Pasajero de autobús que se dirigía a Palenque provoca movilización de cuerpos de emergencia en Tulum

Cuerpos de emergencia se movilizaron la noche de este domingo tras recibir el reporte de un pasajero que presentó un aparente problema de salud, mientras viajaba a bordo de un autobús con destino a Palenque, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de aproximadamente 30 años, había abordado la unidad en Playa del Carmen y se dirigía hacia su ciudad de origen. Sin embargo, durante el trayecto comenzó a presentar malestares cuando el autobús ingresó al municipio de Tulum.

Ante la situación, los pasajeros y el personal de la unidad determinaron detener el recorrido y bajar al hombre para solicitar atención médica, debido a que existía preocupación de que su estado de salud pudiera agravarse mientras continuaba el viaje.

El autobús llegó hasta las inmediaciones de la base de Autobuses del Caribe en Tulum, donde el pasajero fue descendido cerca de un establecimiento ubicado sobre la avenida Cobá, en el cruce con la calle Okot. En ese punto se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

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Al sitio acudió una ambulancia del Ayuntamiento de Tulum, a través de la Dirección de Salud, cuyos paramédicos realizaron una primera valoración al hombre. También se presentaron elementos de Protección Civil para atender el reporte y apoyar en las labores de emergencia.

De manera preliminar, se indicó que el pasajero habría sufrido un posible infarto; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante una valoración médica y los estudios correspondientes, por lo que no se estableció oficialmente la causa de su malestar.

Tras recibir los primeros auxilios, el hombre fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Tulum para continuar con la atención médica y determinar su estado de salud. Debido a la situación, el pasajero no continuó el viaje hacia Palenque, Chiapas. Su traslado y eventual reincorporación al trayecto dependerán de la valoración de los médicos y de su evolución.

La movilización generó la presencia de unidades de emergencia en la zona, aunque no se reportaron otros pasajeros afectados por el incidente.