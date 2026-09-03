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Michelle Salas rompe el silencio y habla sobre estado de salud de Luis Miguel

La hija del artista decidió hablar sobre el estado de salud del mismo tras los rumores de una cirugía.

Por Redacción Por Esto!

3 de sept de 2026

2 min

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Michelle Salas habla sobre estado de salud de Luis Miguel.
Michelle Salas habla sobre estado de salud de Luis Miguel. / Instagram: michellesalasb

Durante una visita a la ciudad de Monterrey que tuvo lugar durante este jueves 3 de septiembre de 2026, la influencer y empresaria Michelle Salas rompió el silencio sobre las especulaciones que han rodeado en los últimos meses la salud de su padre, el cantante Luis Miguel.

La hija del intérprete acudió a un evento de una reconocida firma de joyería y, al ser cuestionada por la prensa sobre el estado de salud de su padre, la influencer decidió hablar y descartó cualquier motivo de alarma respecto al bienestar del "Sol de México"; generando paz entre los fanáticos del artista.

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¿Cómo se encuentra Luis Miguel según Michelle Salas?

Durante el evento, la prensa se acercó a la influencer y decidió cuestionar sobre el estado de salud de Luis Miguel, esto después de los fuertes rumores de que el artista tuvo una cirugía y estuvo hospitalizado meses atrás. Ante esto; Michelle Salas, decidió romper el silencio y habló del tema.

Salas afirmó que el artista de 56 años se encuentra en excelente estado y disfrutando de un periodo de descanso. "Todo muy bien, gracias a Dios. Está súper bien, descansando, a gusto, en verdad todo bien", expresó de manera directa frente a los medios; de esta manera desmintió las versiones sobre supuestas complicaciones médicas.

Además de tranquilizar al público sobre la condición de su padre, la modelo adelantó que el cantante está enfocado en su carrera y en los siguientes pasos de su trayectoria. Con la frase "alistándose para lo que viene", Michelle dejó entrever que el intérprete se encuentra preparando nuevos proyectos profesionales.

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