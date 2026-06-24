Michelle Salas sufre ataques por no apoyar a Luis Miguel en sus problemas de salud

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre el estado de salud de Luis Miguel, pues se reveló que estaba hospitalizado en Nueva York y tuvo que someterse a una cirugía.

Sin embargo, nadie cercano al cantante ha dado muchos detalles sobre el tema. Ante esta situación, muchos han tratado de obtener información de Michelle Salas, pero ahora la modelo está siendo atacada en redes sociales por no decir nada.

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Michelle Salas es ataca por no hablar de la salud de Luis Miguel

La joven decidió continuar con su vida, principalmente con sus actividades en redes sociales, pese a todo lo que se ha mencionado sobre la salud de Luis Miguel, por lo que ha recibido un gran número de comentarios, entre ellos.

“Cómo está mi apá”, “El padre enfermo y ella como si nada”, “Sólo dime cómo está Luis Miguel”, “Ella no tiene que decir nada, es respetuosa. Me alegro de que le guste la discreción y el respeto, Mich”, solo por mencionar algunos.

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Sin dudarlo, Michelle Salas decidió hablar sobre los ataques que recibió:

“Con todo respeto a tod@s, creo que Michelle nos está dando una respuesta inteligente de que su papá está bien, sin decir ni una palabra; ya no le pregunten por él, no va a responder verbalmente. Al menos por ahora, mejor pidamos a Dios para que lo sane y se recupere pronto”

Y aunque no reveló más detalles sobre el estado de salud de Luis Miguel, sí mostró su molestia por los ataques que ha recibido.

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