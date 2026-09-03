De Hopelchén a la UNAM: Joven hace historia como primer especialista en Enfermería Cardiovascular de Campeche

El joven especialista en Enfermería Cardiovascular Alejandro de Jesús González Gómez fue galardonado por ser el primero y el único con esa especialidad en todo el estado de Campeche, y por participar este jueves en el evento Vibra Joven, realizado por autoridades locales en el marco del Mes de la Juventud.

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Ese evento se realizó en el Auditorio Municipal “U-Taan Kaaj”, ubicado en el centro de la ciudad de Hopelchén, y reunió a cientos de jóvenes estudiantes de la sociedad y también del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche, Cecytec, Plantel Hopelchén, y del Centro de Estudios de Bachillerato, CEB, “Jerónimo Baqueiro Foster” de la ciudad de Hopelchén.

El joven E. E. C., después de permanecer en los últimos días en la Ciudad de México, en donde estudió esa especialidad en la Unidad de Posgrado de la Universidad Autónoma de México, UNAM, en donde siempre soñó estudiar cuando era niño, llegó a la ciudad de Hopelchén para estar presente en ese evento juvenil, en el que fue el invitado especial, y el joven destacado se hizo acompañar de sus orgullosos padres, Víctor González Poot y Rosa Irene Gómez Uicab.

En su mensaje ante la juventud chenera, Alejandro de Jesús dijo que desde niño tuvo sueños de estudiar en el área de la salud y ser parte de la UNAM, e indicó que le echó muchas ganas desde su adolescencia para cumplir sus sueños y lo logró, pese a todas las dificultades a las que se enfrentó para conseguir lo que siempre quiso.

Detalló que la Licenciatura en Enfermería la estudió en la Universidad Autónoma de Campeche, UAC, y en diciembre de 2025 concluyó su Posgrado en la Especialidad de Enfermería Cardiovascular también en la UNAM, que es la Máxima Casa de Estudios de todo el país, y al graduarse como tal, Alejandro se preparó durante seis meses para el proceso de su titulación, el cual logró a finales del pasado mes de junio.

Ustedes también tienen el potencial para lograr lo que se propongan y lo que quieran, muchas veces las cosas no saldrán tal como lo planeamos desde el principio, pero podemos cambiar de plan para poder tener éxito en nuestros proyectos, habrá siempre barreras, pero los jóvenes tenemos el potencial para rebasar todos los obstáculos que se tienen, añadió.

Exhortó a todos los jóvenes presentes a ser mejores cada día, porque indicó que cada joven con su potencial siempre va a destacar en algo, ya sea en el deporte, en el estudio o en algo que quiera, y conminó a la juventud chenera a animarse y a atreverse, y si se caen, levántense y con la frente en alto, inténtenlo de nuevo, porque lo van a lograr, y resaltó que los sueños se convierten en realidad, tal como ocurrió con él.

Por otro lado, el nuevo especialista en Enfermería Cardiovascular titulado se ha convertido en el primero y el único del estado de Campeche en el área de la Enfermería que tiene el grado de Especialista en Enfermería Cardiovascular y, de esa forma, el joven chenero ha hecho historia en el rubro de la Enfermería en todo Campeche.

Durante el evento, también recibieron reconocimientos jóvenes emprendedores de negocios y de proyectos, entre ellos del grupo Hoolkuum e integrantes de la Orquesta Renacer, respectivamente.

JGH