Fallece la cantante tapatía de pop Alezú a sus 23 años; ¿qué se sabe de su deceso?

La escena de la música independiente en Guadalajara se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Itzel Naranjo López, conocida artísticamente como Alezú. La cantante de 23 años perdió la vida de manera repentina, sorprendiendo a sus seguidores y fanáticos que se han cuestionado las razones detrás del deceso.

La cantautora e investigadora musical originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó a darse a conocer a través de plataformas digitales interpretando covers de temas populares como "Chachachá", "Doma" y "Piel Canela". Esto le permitió obtener muchos fanáticos y posteriormente lanzar sus propios temas.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Alezú, cantante tapatía?

La cantante destacaba como una promesa emergente dentro del género pop independiente en la capital jalisciense. Sin embargo; el pasado 2 de septiembre de 2026, se dio a conocer que la joven de 23 años había perdido la vida, la noticia fue dada por medio de un comunicado compartido en redes sociales.

El deceso se dio a conocer a través de un comunicado conjunto publicado por su equipo de trabajo y su emprendimiento, Studio Alezú, en redes sociales. En la publicación, acompañada de una imagen conmemorativa, confirmaron que la cantante falleció el martes a los 23 años.

"Lamentamos informarles sobre el fallecimiento de nuestra creadora y colega. Ella fue una luz en nuestras vidas y su impacto siempre será recordado con amor y respeto. Agradecemos su comprensión y el apoyo brindado en estos momentos difíciles." fueron palabras dedicadas a la artista.

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