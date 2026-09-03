Fans de Jonathan Meléndez están preparando un homenaje para el músico: ¿Dónde y cuándo va a ser?

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, quien fue asesinado junto a esposa, hija, empleada doméstica y una mascota, mientras estaban en su departamento localizado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Se sabe que el último adiós del músico y su familia, fue a puerta cerrada en un recinto funerario del Estado de México. Luego de confirmarse los lamentables hechos que le quitaron la vida a Jonathan Meléndez, los fans han comenzado a organizar un homenaje de despedida.

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¿Cuándo van a ser los homenajes de los fans a Jonathan Meléndez?

De acuerdo con la información que ha circulado en diferentes medios, va a ser el próximo 6 de septiembre, cuando se haga el primer homenaje, se ha revelado en la convocatoria que, la cita es a las 11:00 am en el Ángel de la Independencia, donde se ha pedido llevar velas y flores.

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Y el segundo homenaje será el próximo 27 de septiembre, donde la temática va a ser el de la canción de “Nos vemos el 27”, tema con el que la banda comenzó su trayectoria.

El homenaje se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes, donde se rendirá homenaje a todas las personas que perdieron la vida en el hogar del famoso.

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