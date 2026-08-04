Luis Miguel reaparece en Las Vegas y saluda a sus fans | VIDEO

El cantante mexicano Luis Miguel sorprendió a sus seguidores tras dejarse ver públicamente en Las Vegas, Nevada. La reaparición del intérprete ocurre luego de varias semanas marcadas por especulaciones sobre un presunto problema de salud que lo habría llevado a estar internado.

Antes de esta aparición, el cantante estuvo en medio de una gran cantidad de rumores en donde se señalaba que había sido operado y se encontraba en un hospital en Nueva York. La información habría circulado con fuerza en redes sociales y medios; sin embargo, el músico no habló del tema.

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Así fue captado Luis Miguel en Las Vegas

A la salida de un lujoso hotel en Las Vegas, "El Sol de México" caminaba hacia su vehículo resguardado por su equipo de seguridad. En este momento Luis Miguel se percató que decenas de seguidores lo esperaban tras las vallas, por lo que se acercó a ellos, saludarlos de mano y posando sonriente para fotografías.

El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, siendo en este último espacio en donde usuarios destacaron que el artista se observa estilizado, en excelente estado físico y de muy buen ánimo; descartando los rumores de una posible operación.

El gesto atípico del cantante generó un fuerte impacto positivo entre sus fans, quienes celebraron su accesibilidad, viéndolo sonriente y restablecido. Aunque en plataformas digitales se debatió si parte de las imágenes correspondían a días previos, la difusión del clip sirvió para llevar tranquilidad a su público.

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