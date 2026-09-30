Melissa Galindo revela que ya fue absuelta de la demanda por daño moral que presentó Kalimba

La cantante Melissa Galindo, quien hace un tiempo vivió un complicado proceso legal con Kalimba, reveló que el caso ya tuvo una resolución. De acuerdo con el comunicado que publicó en sus redes sociales, la famosa quedó absuelta de la demanda civil por daño moral.

Este proceso comenzó, luego de que ella señaló al cantante de presunto abuso sexual en 2023, por lo que Kalimba presentó una demanda por daño moral.

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Melissa Galindo revela que fue absuelta en el caso de Kalima

Por medio de sus redes sociales, Melissa Galindo aseguró que su victoria es de todas las personas que van a las autoridades y no logra la respuesta que querían.

"Esta decisión tiene un significado más allá de un juicio: confirma la importancia de que quienes acuden ante las instituciones para hacer escuchar su voz puedan defenderse frente a acciones legales promovidas en su contra".

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También añadió un mensaje en donde mencionó que después de varios años pudo sentir paz.

"Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones. Después de años de miedo y culparme; hoy siento una profunda paz por haber tenido el valor de alzar la voz y no quedarme callada"

Finalmente, agradeció todo el apoyo que tuvo ante este caso que le tocó vivir.

"Gracias por darme siempre el soporte y la fortaleza que he necesitado para seguir adelante. Hoy mi corazón está lleno de gratitud".

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