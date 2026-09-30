Gilberto Mora podría perderse el México vs. Estados Unidos; esto se sabe de su lesión

La Selección Mexicana podría afrontar su próximo compromiso sin una de sus principales figuras de la Fecha FIFA. Gilberto Mora presenta una molestia en el tobillo y su participación frente a Estados Unidos dependerá de cómo evolucione durante los siguientes días.

El futbolista de Xolos llamó especialmente la atención durante el encuentro contra Colombia, donde marcó un gol y mostró nuevamente su capacidad ofensiva. Sin embargo, también recibió varias entradas durante el partido, situación que terminó por generar molestias en la zona afectada.

Ante este panorama, el cuerpo médico del Tricolor decidió someter a Mora a una resonancia magnética para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión. La primera valoración apunta a que no se trata de un problema de gravedad, aunque el equipo mantiene la cautela.

La molestia ya le impidió participar en el encuentro contra Perú, disputado el martes, que terminó con empate 1-1. La decisión de mantenerlo fuera de la cancha respondió a la intención de evitar una complicación que pudiera aumentar el tiempo de recuperación.

El cuerpo técnico encabezado por Rafa Márquez no contempla arriesgar al mediocampista si todavía presenta molestias. Al tratarse de un partido amistoso, la prioridad será que el jugador llegue en condiciones adecuadas y no exponerlo a una lesión de mayor consideración.

Mora todavía cuenta con algunos días para recuperarse antes del enfrentamiento ante Estados Unidos. El partido está programado para el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium.

El duelo ante Estados Unidos será el segundo compromiso pendiente para el conjunto mexicano en esta Fecha FIFA. Posteriormente, el Tri viajará a Los Ángeles para enfrentar a Chile el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum.

Por ahora, la presencia de Gilberto Mora continúa en duda y será su evolución física la que determine si puede volver a la actividad. El cuerpo técnico esperará hasta los últimos días antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación ante Estados Unidos.