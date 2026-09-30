La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el eliminado este 30 de septiembre?

La competencia entra en su etapa definitiva y La Casa de los Famosos México 2026 vivirá este miércoles una nueva eliminación que modificará el grupo de participantes rumbo a la gran final. Uno de los siete habitantes que continúan dentro del reality tendrá que abandonar la casa.

La gala de este 30 de septiembre será determinante para conocer quién ocupa el séptimo lugar de la temporada. La votación del público definirá al participante que quedará fuera, mientras los demás asegurarán su permanencia durante los últimos días del programa.

La carrera por el título comenzó el domingo 27 de septiembre y concluirá el próximo domingo 4 de octubre, fecha en la que se realizará la última gala y se conocerá al ganador de esta edición.

Con la competencia cada vez más cerrada, las estrategias y alianzas adquieren mayor importancia dentro de la casa. La salida de uno de los habitantes reducirá todavía más el grupo y acercará a los participantes restantes al momento decisivo.

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México 2026?

Los siete habitantes que permanecen en competencia y buscan avanzar a la gran final son:

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Yahir

Mariana Ochoa

Después de la gala de este miércoles, solamente seis participantes continuarán en la contienda por el triunfo de La Casa de los Famosos México 2026.

¿A qué hora y dónde ver la gala de hoy?

La gala de eliminación de este miércoles 30 de septiembre comenzará a las 10:00 p.m., tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por Canal 5 y ViX.

Durante la emisión se conocerá el nombre del participante que dejará la casa y que, con ello, ocupará el séptimo lugar de la temporada.

La gran noche llegará el domingo 4 de octubre a las 8:30 p.m., cuando se celebre la final por Las Estrellas y se revele quién se queda con el título de ganador de La Casa de los Famosos México 2026.