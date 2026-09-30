Primer lugar nacional: Por esta razón Campeche encabeza la lista de divorcios en todo México

Campeche registró la tasa de divorcios más alta de México durante 2025, además de encabezar este indicador en la península de Yucatán, al contabilizar 4.4 disoluciones matrimoniales por cada mil habitantes de 18 años y más, de acuerdo con la Estadística de Divorcios (ED) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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El informe, publicado el 29 de septiembre de 2026, señala que en Campeche se registraron 2 mil 826 divorcios durante 2025, cifra que también colocó a la entidad por encima de Yucatán y Quintana Roo en la región peninsular.

En comparación, Yucatán reportó 3 mil 202 divorcios, con una tasa de 1.9 por cada mil habitantes adultos, mientras que Quintana Roo contabilizó 2 mil 466 disoluciones matrimoniales, con una tasa de 1.8. Aunque ambas entidades registraron más divorcios en términos absolutos que Campeche, sus tasas fueron considerablemente menores.

La diferencia también se refleja en la relación entre divorcios y matrimonios. Campeche ocupó el primer lugar nacional, con 62.5 divorcios por cada 100 matrimonios, seguido de Tamaulipas, con 62.3, y Nuevo León, con 56.4.

En contraste, Quintana Roo registró 21.8 divorcios por cada 100 matrimonios, mientras que Yucatán alcanzó 28.4. Ambas entidades se ubicaron por debajo del promedio nacional, que fue de 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios.

Respecto a las causas de las separaciones legales, en Campeche predominó el divorcio incausado, con 2 mil 665 casos, seguido del mutuo consentimiento, con 160. Además, se registró un divorcio por adulterio o infidelidad sexual.

En Yucatán, el mutuo consentimiento fue la principal causa, con 2 mil 36 casos, mientras que mil 166 correspondieron a divorcios incausados. En Quintana Roo, por su parte, mil 371 disoluciones fueron incausadas y 771 por mutuo consentimiento.

A nivel nacional, el INEGI contabilizó 155 mil 254 divorcios durante 2025. De estos, el 66.4 por ciento correspondió a la modalidad incausada y el 32.5 por ciento al mutuo consentimiento.

De esta manera, Campeche se colocó a la cabeza de las estadísticas nacionales y peninsulares en cuanto a la tasa de divorcios y la relación entre disoluciones matrimoniales y nuevos matrimonios, mientras que Yucatán y Quintana Roo presentaron indicadores inferiores en ambos rubros.