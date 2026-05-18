Kalimba defiende a Vadhir Derbez ante denuncia por abuso sexual: “No lo creo capaz”

El cantante mexicano Kalimba se pronunció recientemente ante los medios de comunicación respecto a la denuncia por presunto abuso sexual que enfrenta el actor y cantante Vadhir Derbez, un caso que ha sacudido al mundo del espectáculo en las últimas semanas.

Fue durante un encuentro con la prensa que el cantante expresó su opinión y defendió al actor sobre la acusación que se hizo en su contra. Los cargos contra Derbez derivan de un supuesto incidente ocurrido durante la filmación de un videoclip donde se vio involucrada una joven de 19 años.

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¿Qué dijo Kalimba sobre las acusaciones contra Vadhir Derbez?

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Kalimba expresó su solidaridad con el hijo de Eugenio Derbez y con toda su familia. Al ser cuestionado sobre la situación legal de Vadhir, el intérprete de "Tocando fondo" optó por mantener una postura prudente, pero de apoyo hacia el actor.

Si bien aclaró que la verdad absoluta solo la conocen los involucrados y las autoridades judiciales, manifestó que, por la convivencia y el trato personal que ha tenido con él, no considera que sea capaz de cometer un delito de esa índole.

"No podemos meter jamás las manos al fuego por nadie más (...), pero lo que sí podemos decir son cosas como: 'Yo conozco a tal o a cuál', y yo conozco a Vadhir, y yo puedo decir de él que, en mi impresión, en lo que mi vida ha dejado, no lo creo capaz de hacer algo así", declaró ante las cámaras.

Kalimba crítica al sistema mexicano

Kalimba hizo un llamado a las autoridades mexicanas para reformar la legislación en materia de difamación, argumentando que las personas acusadas injustamente deberían contar con las mismas herramientas legales para contrademandar con penalidades equitativas. "Hay que proteger a las mujeres sin desproteger a los hombres", concluyó.

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