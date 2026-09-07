Muere Chucho Gallegos; periodista de espectáculos y fundador de “TVyNovelas”

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se confirmó el deceso del destacado periodista Jesús "Chucho" Gallegos Rosales a los 84 años de edad, luego de permanecer varios días hospitalizado y en terapia intensiva tras sufrir complicaciones de salud derivadas de una infección bacteriana.

El fallecimiento del periodista fue confirmado por la revista “TVyNovelas”, medio del cual Jesús fue fundador. La noticia del deceso del comunicado ha generado que el mundo de la comunicación en México se encuentre de luto, esto debido al impactó que tuvo Gallegos en los medios del país.

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Trayectoria de Chucho Gallegos; periodista de espectáculos

Chucho Gallegos es recordado como una de las figuras clave que transformaron el periodismo de entretenimiento en el país. Su aporte más icónico fue la creación y dirección fundadora de la revista “TVyNovelas” en 1979, publicación que se convirtió en el referente máximo de la nota rosa.

A lo largo de más de 50 años de carrera, Gallegos colaboró en diarios de circulación nacional como ‘El Heraldo de México’ y ‘Diario Basta!’, además de participar en diversos espacios de radio y televisión, logrando dejar una gran marca en diversos medios dentro del país.

Murió Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas en 1979. pic.twitter.com/0wp8VPY8WF — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) September 8, 2026

Colegas del gremio periodístico, empresas del medio y personalidades de la farándula expresaron sus condolencias a su familia, destacando su legado como formador de reporteros y testigo indiscutible de la historia del espectáculo mexicano.

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