Revelan video del rescate del hijo de Jonathan Meléndez, quien va a tener que declarar por el homicidio de sus padres

El día de ayer, se confirmó el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien fue asesinado junto a su esposa, su hija de tres años y una empleada doméstica, esto en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Por el momento, las autoridades están trabajando en las investigaciones pertinentes, y ya tienen a dos hombres detenidos como posibles responsables de los hechos. También se ha confirmado que hubo un sobreviviente de los hechos, se trata del hijo de siete años del tecladista, quien se escondió en el departamento.

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Revelan video del rescate de Jonathan Meléndez

El encargado de revelar el video del rescate del menor, fue el periodista Carlos Jiménez, en dicha publicación se puede ver a miembros de la Policía Municipal de Atizapán y la Marina revisando el inmueble, donde encontraron al hijo de Jonathan Meléndez.

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Se puede escuchar que uno de los elementos dice: ‘Tenemos un niño’, mientras otros ayudan a sacarlo de donde estaba escondido, se ha informado que el menor estaba debajo de una cama, por lo que no fue visto por los atacantes.

“TENEMOS un NIÑO!”

Así encontraron los agentes de @GobAtizapan y @SEMAR_mx al pequeño hijo del tecladista de @CamiloVIImx

El niño se ocultó bajo su cama, mientras el criminal asesinaba a su familia.

Por eso se salvó.

Los municipales lo cuidaron, resguardaron e iniciaron la… pic.twitter.com/aYMDM3Yfuz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 3, 2026

El menor fue localizado sin signos de violencia aparente y fue puesto bajo resguardo de sus familiares y con apoyo de la Fiscalía del Estado de México. El hijo del tecladista va a tener que declarar por el homicidio de sus padres en el Ministerio Público.

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