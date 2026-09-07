Tráiler “fantasma” impacta a camioneta y la proyecta contra una unidad de la Marina en el malecón de Champotón

Una camioneta Honda, tipo CR-V, con placas DJD-657-B del Estado Campeche fue impactada por un tráiler “Fantasma”, y tras salir proyectada hacia el carril interno impactó a la unidad 307450 de la Secretaría de Marina-Armada de México, la cual terminó montada sobre el camellón central del malecón “Carlos Sansores” de Champotón.

El aparatoso hecho de tránsito se registró la noche de este lunes, alrededor de las 19:30 horas sobre la citada avenida costera. La CR-V venía sobre el carril interno, y al intentar incorporarse al otro carril con dirección a una gasolinera, fue impactada por un tráiler, el cual luego se dio a la fuga con dirección hacia el Carmen.

Tras el impacto, la unidad particular salió proyectada hacia el carril externo de la avenida, donde terminó por interrumpir la circulación a la unidad de la Marina que, a consecuencia del choque, terminó montada sobre el camellón central.

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Según los reportes preliminares, hubo una persona lesionada, en este caso un elemento de la Marina, quien recibió asistencia médica.

Por otro lado, los daños materiales son evidentes, y se estaba a la espera de la llegada de una grúa del servicio particular para retirar ambas unidades. Los elementos de la policía municipal mantuvieron abanderada la zona y pidieron a los conductores extremar precauciones.