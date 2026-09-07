Lluvias “inundan” Mérida y rayos causan destrozos este 7 de septiembre; así fue la tarde con hasta 103 mm de agua y apagones

Una intensa jornada de lluvias acompañadas de una agresiva actividad eléctrica azotó la capital yucateca este lunes 7 de septiembre de 2026. Las precipitaciones pluviales, que alcanzaron acumulados extraordinarios de hasta 103 milímetros en distintos puntos de la metrópoli, provocaron severas afectaciones en diversos puntos de Mérida.

Desde primeras horas de la tarde, densos nubarrones cubrieron el cielo meridano antes de dar paso a ráfagas de viento y aguaceros torrenciales. Durante este tiempo varias zonas de la ciudad sufrieron inundaciones por las fuertes lluvias y afectaciones en la energía eléctrica.

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¿Cuáles fueron las zonas de Mérida, Yucatán, más afectadas por las lluvias hoy 7 de septiembre?

Las principales zonas afectadas por las lluvias de este lunes se concentraron principalmente en los sectores Norte y Oriente de la capital yucateca, donde la acumulación de agua alcanzó su nivel más crítico, de acuerdo con los reportes fueron estas zonas las que acumularon niveles de entre 25 y 103 milímetros de lluvia.

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En la zona oriente, las zonas más afectadas fueron Kanasín y sus alrededores. Mientras que en el Norte de la ciudad Temozón Norte, Santa Gertrudis Copó y Cholul fueron las zonas que registraron la mayor acumulación de lluvia durante este lunes 7 de septiembre de 2026.

¿Qué daños provocaron los rayos de este lunes?

La fuerte actividad eléctrica que acompañó a las lluvias de este lunes 7 de septiembre de 2026 provocó diversos estragos en la infraestructura eléctrica y urbana de Mérida, desencadenando fallas masivas en el suministro, generando la molestia de diversos ciudadanos en redes sociales.

Calles inundadas y alternativas para circular En el resto de la capital yucateca, el volumen de agua osciló entre los 25 y 65 milímetros. La zona centro alcanzó una marca de 50 milímetros de lluvia, nivel que bastó para generar severos encharcamientos y corrientes en diversas vialidades, complicando de forma considerable el tránsito peatonal.

El fraccionamiento San Marcos Sustentable afectado por las lluvias. / Redes sociales

Hacia el sur de Mérida, las precipitaciones alcanzaron los 30 milímetros en las inmediaciones del aeropuerto. El impacto fue mayor en el fraccionamiento San Marcos Sustentable, donde la intensidad del agua anegó diversas vialidades, llevando a los propios habitantes a retirar desechos de los pozos de desagüe en pleno chubasco para agilizar el drenaje.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para este martes 8 de septiembre?

El Centro Hidrometeorológico Regional reporta que para este martes 8 de septiembre se mantendrá la probabilidad de precipitaciones en la capital yucateca y el resto de la entidad. Un ambiente caluroso continuará predominando durante la jornada, acompañado de condiciones de inestabilidad atmosférica hacia la tarde.

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La interacción de una vaguada térmica sobre la Península de Yucatán con el paso de la Onda Tropical número 37 y la humedad proveniente del entorno favorecerá el desarrollo de chubascos con lluvias puntuales fuertes en diversos sectores del municipio. Se anticipa que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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