Venados elimina a Mazorcudos y avanza a la gran final de la Liga Nocturna de Softbol ‘Puro Hopelchén’

Venados del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop) venció 9-2 a Mazorcudos para eliminarlos y avanzar como el segundo invitado a la gran final de Liga Nocturna de Softbol Varonil "Puro Hopelchén".

El pitcher ganador fue el veterano Luis Chan que lanzó toda la ruta y solo aceptó dos carreras producto de errores de su cuadro. La derrota fue para Agustín "Tontín" Maas quien lanzó cinco entradas completas y fue relevado por Carlos "Chupa" Valenzuela.

Los Venados hicieron tres carreras en la misma primera entrada, luego de reanudar el partido suspendido el jueves pasado por lluvia.

Los estudiantes hicieron una carrera en la segunda tanda, y los Mazorcudos se metieron al juego con par de anotaciones en el segundo rollo para poner el juego parcialmente 4-2.

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En el tercer rollo, los astados hicieron rally de cuatro carreras con homerun de campo de Gael Mamzanero por todo el jardín central llevándose a dos compañeros por delante, y en ese mismo episodio, Adael Caamal conectó largo cuadrangular a la pradera izquierda para poner la pizarra 8-2.

La última carrera de los Venados la anotaron en la cuarta tanda. Los ampayares fueron Héctor "La Parca" Sandoval Estrella en home y José Luis "Payaso" Ovando en las bases, quiénes hicieron buen trabajo.

De esta forma, los Venados del Iteshop enfrentarán a los Toros en la gran final de la Liga Nocturna de Softbol Varonil, la cual iniciaría probablemente este jueves 10 de septiembre.