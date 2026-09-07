Alarma en las Supermanzanas 45 y 50 de Cancún por presunto ladrón que ingresó a varios comercios

Comerciantes de las Supermanzana 45 y 50 solicitaron la intervención de las corporaciones policíacas, por un presunto ladrón que ingresó en varios locales y fue captado por la cámara de vigilancia de una florería, lo que permitió su captura momentos después.

Las primeras versiones indicaron que un sujeto sospechoso que estaba merodeando en varios comercios, en las inmediaciones de la Plaza Tucanes, en la avenida Kohunlich, generó alarma alrededor de las 20:00 horas de este lunes.

De acuerdo con el llamado de auxilio que realizaron los afectados, el presunto involucrado entró a un minisúper de la Plaza Tucanes, en donde robó varios artículos y posteriormente intentó entrar a una estética, pero la puerta de entrada estaba cerrada con llave.

El personal de la estética reportó que afortunadamente no tenían abierta la puerta principal y con esto, notaron que el sujeto trató de abrir y al ver que había varias personas en el interior, prefirió retirarse.

Sin embargo, el ahora detenido abrió posteriormente la puerta corrediza de una florería y sustrajo una terminal de pago que estaba en el mostrador, para después retirarse caminando hacia la avenida Andrés Quintana Roo.

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Sin embargo, el personal de la florería detectó el robo y al verificar las cámaras de vigilancia, obtuvieron las imágenes del presunto responsable, con lo que solicitaron auxilio al número de emergencias 911.

Ante esto, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito respondieron al llamado de auxilio y realizaron recorridos en las inmediaciones de las Supermanzanas 45 y 50, hasta que dieron con el paradero del presunto responsable.

El detenido fue reconocido por los empleados de los comercios que resultaron afectados y por este motivo, los policías realizaron su traslado a la base de la corporación, para los trámites de la puesta a disposición ante el Ministerio Público por el delito de robo.

Comerciantes de esta zona señalaron a los policías que se han incrementado los robos de este tipo en los diferentes negocios de la zona, por lo cual pidieron una mayor vigilancia.