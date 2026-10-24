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Manuel “El Flaco” Ibáñez: su hija revela qué le pasó y por qué necesita donadores de sangre

Daniela Ibáñez explicó que el actor fue sometido a un procedimiento tras una úlcera y aclaró por qué necesitan donadores de sangre O negativo.

Por Redacción Por Esto!

24 de oct de 2026

1 min

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Manuel “El Flaco” Ibáñez, actor de Vecinos, permanece hospitalizado en Ciudad de México; su hija informó que necesitan donadores de sangre O negativo.
Manuel “El Flaco” Ibáñez, actor de Vecinos, permanece hospitalizado en Ciudad de México; su hija informó que necesitan donadores de sangre O negativo. / Especial

El actor mexicano Manuel “El Flaco” Ibáñez permanece hospitalizado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Este sábado 24 de octubre, su estado de salud volvió a generar interés luego de que su hija, Daniela Ibáñez, ofreciera nuevos detalles sobre su situación y explicara por qué necesitan donadores de sangre tipo O negativo.

Después de que el viernes circularan solicitudes de ayuda para conseguir donadores, la hija del comediante aclaró que su padre se encuentra bien y pidió a sus seguidores no alarmarse por las versiones que circulan en redes sociales.

En una entrevista con la revista TVNotas, Daniela explicó que el actor tuvo que someterse a un procedimiento médico después de que se le reventara una úlcera.

La sangre solicitada se necesita para reponer las unidades utilizadas durante su atención médica.

¿Qué le pasó a Manuel “El Flaco” Ibáñez?

La hospitalización del actor se dio a conocer el viernes 23 de octubre, cuando el comentarista deportivo Antonio de Valdés difundió una petición de donadores de sangre O negativo para el intérprete, conocido por su papel de Jorjais en la serie Vecinos.

La solicitud generó preocupación entre sus seguidores, pues inicialmente circularon reportes que describían su estado como delicado. Sin embargo, Daniela Ibáñez salió a aclarar la situación y aseguró que su padre se encuentra bien.

El procedimiento médico estuvo relacionado con una úlcera que se reventó. Hasta el momento, no se han difundido más detalles clínicos sobre la intervención ni sobre el tiempo que el actor permanecerá hospitalizado.