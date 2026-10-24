Francia despliega 70 mil policías ante protestas por el costo de vida y marchas contra la ultraderecha

El Gobierno de Francia activó una célula interministerial de crisis ante una nueva jornada de movilizaciones contra el aumento del costo de vida, en medio de un amplio operativo de seguridad y restricciones a las manifestaciones en distintas ciudades del país.

Las protestas congregan a sindicatos, estudiantes y participantes del movimiento de los chalecos amarillos, quienes exigen medidas para mejorar el poder adquisitivo, proteger los servicios públicos y avanzar en materia de justicia fiscal y social.

Ante el riesgo de nuevos disturbios, las autoridades anunciaron el despliegue de 70 mil policías y agentes de seguridad en todo el territorio francés. La medida se adoptó después de los enfrentamientos, saqueos y daños registrados la semana anterior, que afectaron a cerca de 3 mil comercios.

La reunión de coordinación se realizó en París, bajo la conducción del jefe de gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, con la participación de representantes de los servicios de inteligencia, la policía, la gendarmería y autoridades territoriales.

Francia restringe las manifestaciones en París y otras ciudades

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que las fuerzas de seguridad estaban preparadas para responder a posibles incidentes y confirmó que el dispositivo policial se encontraba desplegado.

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En París, la marcha sindical autorizada partiría de la Puerta de Italia, al sur de la capital, para concluir en la Puerta de Vincennes, al este. Las autoridades establecieron este recorrido después de que la justicia administrativa rechazara un recurso de los sindicatos que solicitaban una ruta más céntrica.

Las restricciones también alcanzaron a ciudades como Montpellier, Nancy, Caen y Annecy, donde las prefecturas prohibieron determinadas concentraciones por razones de seguridad. Estas decisiones provocaron críticas de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Miles marchan en Orleans contra el partido de Marine Le Pen

En Orleans, miles de personas participaron en una manifestación contra el racismo y la ultraderecha, coincidiendo con un congreso de Agrupación Nacional (RN), partido encabezado por Marine Le Pen.

La movilización se desarrolló sin incidentes, según el reporte de las autoridades. Las cifras de asistencia mostraron diferencias: mientras las autoridades calcularon unos 11 mil participantes, los organizadores estimaron una concurrencia de 26 mil personas.

JUST IN: 🇫🇷 Huge protest breaks out in Paris. https://t.co/SbM4ewy8sW — BRICS News (@BRICSinfo) October 24, 2026

Para prevenir enfrentamientos, las autoridades desplegaron alrededor de 3 mil agentes en Orleans y prohibieron otra concentración prevista para el domingo.

Las movilizaciones reflejan la tensión social en Francia por el costo de vida y las demandas de distintos sectores, en una jornada marcada tanto por las reivindicaciones económicas como por el rechazo a las posiciones de la ultraderecha.

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