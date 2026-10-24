Morena refuerza organización territorial en Tlaxcala con Ariadna Montiel y Ana Lilia Rivera

La dirigencia nacional de Morena informó que reforzará sus trabajos de organización territorial en Tlaxcala, con la participación de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, y Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con un comunicado difundido por el partido, Montiel realizó una visita a la entidad para reunirse con integrantes de la estructura territorial y definir nuevas acciones de organización.

La dirigente señaló que el trabajo en territorio será una de las prioridades del movimiento y sostuvo que ahí se concentrará parte de la estrategia para fortalecer la presencia partidista.

Morena reforzará trabajo territorial en Tlaxcala

Ariadna Montiel afirmó que Morena mantendrá actividades de contacto directo con la población y reforzará el trabajo de sus coordinadores operativos territoriales.

Entre las acciones previstas se encuentra una mayor distribución del periódico La Regeneración, acompañado de recorridos casa por casa por parte de integrantes de la estructura territorial.

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La dirigente destacó además el papel de Ana Lilia Rivera en la coordinación de las tareas estatales y señaló que el objetivo será mantener la unidad y organización del partido en Tlaxcala.

Ana Lilia Rivera encabezará coordinación estatal

Morena indicó que Ana Lilia Rivera tendrá a su cargo la coordinación de los trabajos de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.

Montiel sostuvo que la responsabilidad tendrá un carácter colectivo y que las tareas se concentrarán en fortalecer la organización territorial.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa: Ariadna Montiel Reyes y Ana Lilia Rivera Rivera fortalecen la organización y defensa de la transformación en Tlaxcala https://t.co/y97J8TYxt9 — Morena (@PartidoMorenaMx) October 24, 2026

Durante su mensaje, también defendió la continuidad del proyecto político iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actualmente encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirigencia nacional aseguró que mantendrá recorridos y reuniones con su estructura en Tlaxcala como parte de sus actividades políticas y organizativas.

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