Paco de la O se disculpa por acusaciones de violencia de género; asegura que está desempleado

El actor mexicano Paco de la O volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de pronunciarse públicamente sobre las acusaciones de violencia de género que enfrentó en años recientes. Durante una entrevista para YouTube, el intérprete aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por problemas económicos y falta de trabajo.

En la conversación, Paco de la O reconoció sentirse afectado por toda la situación mediática y confesó que actualmente se encuentra desempleado. El actor declaró que la controversia impactó directamente en su carrera profesional, al grado de perder proyectos laborales y enfrentar complicaciones financieras.

Las declaraciones del actor surgen después de que sus exparejas Gaby Platas y Malu Carreras hicieran públicas acusaciones relacionadas con presunta violencia de género. En años anteriores, ambas señalaron haber vivido situaciones complicadas durante sus respectivas relaciones con el intérprete.

Durante la entrevista, Paco de la O negó haber actuado con violencia física contra sus exparejas y sostuvo que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio. Además, afirmó que algunos señalamientos provocaron consecuencias importantes en su entorno profesional, incluyendo la cancelación de proyectos teatrales.

El actor también aprovechó el espacio para ofrecer una disculpa pública dirigida a sus familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas que se vieron afectadas por la controversia. Entre lágrimas, aseguró que lamenta el daño ocasionado y rechazó ser la persona que describen las acusaciones.

La situación de Paco de la O generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes respaldan las denuncias de sus exparejas y quienes consideran que el actor merece ser escuchado antes de emitir un juicio definitivo.