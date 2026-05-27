System Of A Down en CDMX 2026: horarios, setlist y cómo llegar al Estadio GNP Seguros

La espera terminó para los fanáticos de System Of A Down en México. La legendaria banda estadounidense de metal alternativo aterriza en la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos este 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros, como parte de su esperada gira internacional 2026.

Miles de seguidores ya se preparan para vivir una de las presentaciones más intensas del año, con un repertorio que incluye varios de los temas más emblemáticos de la agrupación liderada por Serj Tankian y Daron Malakian.

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De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster, el concierto de System Of A Down comenzará alrededor de las 9:00 de la noche, aunque las puertas del inmueble abrirán desde horas antes para permitir el ingreso de los asistentes y facilitar el acceso al recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Entre las canciones que formarían parte del setlist destacan clásicos como “Chop Suey!”, “Toxicity”, “Aerials”, “B.Y.O.B.”, “Sugar” y “Hypnotize”, temas que han acompañado a la banda durante gran parte de su gira internacional y que prometen hacer vibrar el Estadio GNP Seguros.

Posible setlist de System Of A Down

Suite-Pee

Prison Song

Aerials

B.Y.O.B.

Radio/Video

Hypnotize

ATWA

Chop Suey!

Toxicity

Sugar

Para quienes asistirán al concierto de System Of A Down, una de las formas más sencillas de llegar es utilizando el Metro de la CDMX, bajando en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, ubicada a pocos minutos caminando del inmueble.

Otra alternativa es utilizar el Metrobús, descendiendo en la estación Iztacalco, desde donde también se puede llegar caminando al estadio. Las autoridades recomiendan anticipar traslados debido al alto flujo de personas esperado en la zona durante ambos conciertos.

El Estadio GNP Seguros se encuentra ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México, y será el escenario donde System Of A Down volverá a reencontrarse con el público mexicano en dos noches que prometen convertirse en una auténtica fiesta para los amantes del rock y el metal.