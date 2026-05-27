Acusan al Ayuntamiento de Carmen de chantajear con cuotas sindicales por freno a la minuta

El Ayuntamiento de Carmen planteó suspender el descuento de las cuotas sindicales en caso de no concretarse la firma de la minuta laboral, denunció el secretario general del SUTBAJC, Miguel Ramón Córdoba. El líder sindical calificó la situación como ilegal, al señalar que la Ley Federal del Trabajo obliga explícitamente al patrón a realizar dichas retenciones y entregarlas a las organizaciones correspondientes.

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Ramón Córdoba responsabilizó directamente al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y a su dirigente, José del Carmen Urueta Moa, de mantener estancadas las negociaciones debido a la falta de acuerdos concretos.

El líder del SUTBAJC calificó como "mentiras" las declaraciones que aseguran que se está a punto de firmar incrementos salariales y mejoras laborales, aclarando que, hasta el momento, no existe ningún documento firmado ni beneficios aprobados para la base trabajadora.

Conflictos por el incremento salarial y los quinquenios

Explicó que uno de los principales puntos de fricción es la exigencia de aumentos salariales y ajustes en los quinquenios conforme al salario mínimo vigente. En estos rubros no existe ningún pacto oficial, ya que la postura de la comuna carmelita es mantener la minuta exactamente en los mismos términos del año pasado.

El SUTBAJC calificó la medida como ilegal y contraria a la Ley Federal del Trabajo.

Respecto a la presunta amenaza de suspender las cuotas como medida de presión, el dirigente sostuvo que esta medida afectaría principalmente al sindicato de Urueta Moa por el volumen de sus afiliados. No obstante, aseguró que en su organización los agremiados continuarían aportando de manera responsable, aun si el Ayuntamiento decide no retenerlas.

Finalmente, el entrevistado criticó las declaraciones de Urueta Moa sobre que este año sí se pagará a los empleados por el apoyo brindado a la autoridad municipal, cuestionando si en periodos anteriores las negociaciones se realizaron para beneficio personal. Ante esto, hizo un llamado a los trabajadores a exigir acuerdos reales y colectivos, advirtiendo que mientras continúen los caprichos dirigenciales, la base seguirá siendo la única afectada.

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JGH