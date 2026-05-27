Pareja en moto termina hospitalizada tras derrapar sobre pavimento mojado en Campeche

Debido al pavimento mojado por las intensas lluvias, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras derrapar sobre la avenida López Mateos, justo en el cruce con la calle Montecristo, a la altura de la glorieta de Los Manguitos. El fuerte accidente movilizó a elementos de la Policía Estatal y a paramédicos del sector salud.

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Los hechos se registraron la tarde de este miércoles, poco después de la fuerte tormenta que azotó a la capital del estado, la cual dejó inundaciones en diversos sectores de la ciudad y se convirtió en el factor principal del percance vial.

Testigos señalaron que los tripulantes circulaban por la rotonda cuando el conductor perdió el control de la unidad debido a los encharcamientos, provocando que ambos cayeran de golpe contra la cinta asfáltica. Al quedar tendidos a mitad del cruce vehicular, de inmediato se generó un intenso caos vial y la obstrucción de los carriles.

Automovilistas y peatones que presenciaron el accidente alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911. Al sitio arribaron agentes estatales para abanderar la zona, seguidos por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) a bordo de la ambulancia 236.

Tras brindarles los primeros auxilios, los socorristas determinaron que era necesario su traslado debido a la gravedad de los golpes. Presuntamente, uno de los lesionados sufrió un fuerte impacto en la cabeza, por lo que ambos fueron ingresados a la unidad médica y conducidos de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención especializada.

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JGH