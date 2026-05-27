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Campeche / Sucesos

Pareja en moto termina hospitalizada tras derrapar sobre pavimento mojado en Campeche

Una pareja resultó lesionada tras derrapar en motocicleta por el pavimento mojado en la glorieta de Los Manguitos, en Campeche.

Por Angélica Uribe

27 de may de 2026

2 min

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Pavimento mojado provoca fuerte derrape de motociclistas en Campeche
Pavimento mojado provoca fuerte derrape de motociclistas en Campeche / Especial

Debido al pavimento mojado por las intensas lluvias, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras derrapar sobre la avenida López Mateos, justo en el cruce con la calle Montecristo, a la altura de la glorieta de Los Manguitos. El fuerte accidente movilizó a elementos de la Policía Estatal y a paramédicos del sector salud.

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Los hechos se registraron la tarde de este miércoles, poco después de la fuerte tormenta que azotó a la capital del estado, la cual dejó inundaciones en diversos sectores de la ciudad y se convirtió en el factor principal del percance vial.

Testigos señalaron que los tripulantes circulaban por la rotonda cuando el conductor perdió el control de la unidad debido a los encharcamientos, provocando que ambos cayeran de golpe contra la cinta asfáltica. Al quedar tendidos a mitad del cruce vehicular, de inmediato se generó un intenso caos vial y la obstrucción de los carriles.

Automovilistas y peatones que presenciaron el accidente alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911. Al sitio arribaron agentes estatales para abanderar la zona, seguidos por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) a bordo de la ambulancia 236.

Tras brindarles los primeros auxilios, los socorristas determinaron que era necesario su traslado debido a la gravedad de los golpes. Presuntamente, uno de los lesionados sufrió un fuerte impacto en la cabeza, por lo que ambos fueron ingresados a la unidad médica y conducidos de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención especializada.

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JGH

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