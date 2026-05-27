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México / Sucesos

Caen cinco tras cateos federales en Morelos y Querétaro; los procesan por delincuencia organizada

La FGR vinculó a proceso a cinco personas detenidas en Morelos y Querétaro por presunta delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

2 min

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FGR logra prisión preventiva contra cinco detenidos en operativos simultáneos
FGR logra prisión preventiva contra cinco detenidos en operativos simultáneos / Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que obtuvo la vinculación a proceso en contra de cinco personas detenidas en operativos realizados en los estados de Morelos y Querétaro, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

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De acuerdo con el comunicado FGR 309/26, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba que fueron considerados contundentes por el juez de control, quien dictó la vinculación a proceso, ordenó la prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de 15 días para la investigación complementaria.

Los detenidos son: Irving “N”, Pablo “N”, Horacio “N”, Agustín “N” y Jonathan “N”.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Los cateos se realizaron en seis domicilios ubicados en los municipios de Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos.

Según las investigaciones de la FGR, se identificó la presencia de crimen organizado en al menos ocho municipios de Morelos, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, lo que motivó las indagatorias que derivaron en estas detenciones.

La Fiscalía General de la República recordó que las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

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