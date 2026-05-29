Carlos Bonavides se lanza contra Loret de Mola y reavivan debate por su sueldo en Morena

El actor Carlos Bonavides, recordado por interpretar a “Huicho Domínguez”, volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de manifestar públicamente su respaldo al gobierno de la Cuarta Transformación y lanzar fuertes críticas contra periodistas y medios de comunicación.

Las declaraciones surgieron en medio del conflicto entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y TV Azteca, situación que provocó nuevas reacciones en redes sociales. Durante un encuentro con medios, Bonavides aseguró que la actual administración representa “un parteaguas histórico” para el país.

El actor también arremetió contra el empresario Ricardo Salinas Pliego y mencionó directamente a figuras como Carlos Loret de Mola, Brozo y Carlos Alazraki, a quienes acusó de actuar por intereses económicos y abandonar la ética periodística.

Tras viralizarse sus declaraciones, usuarios recordaron que Carlos Bonavides actualmente ocupa un cargo como concejal en la alcaldía Azcapotzalco, gobernada por Morena. De acuerdo con información difundida públicamente, el actor percibe un salario bruto mensual superior a los 35 mil pesos.

La revelación provocó opiniones divididas entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron la postura del actor y su apoyo a la 4T, otros cuestionaron que su cercanía política pudiera influir en sus declaraciones y constantes defensas al oficialismo.

No es la primera vez que Carlos Bonavides protagoniza una polémica relacionada con temas políticos. En años recientes también defendió proyectos impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de responder a críticas por recibir apoyos sociales del gobierno federal.

Las declaraciones del actor volvieron tendencia su nombre en plataformas digitales, donde usuarios compartieron memes, opiniones y fragmentos de entrevistas, reavivando el debate sobre la relación entre figuras del espectáculo y la política en México.