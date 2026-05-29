Lluvias no dan tregua: pronostican tormentas todo el fin de semana en Campeche

Las condiciones meteorológicas continuarán inestables durante este fin de semana en la entidad. Se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes y tormentas significativas que afectarán gran parte del territorio campechano tanto el sábado 30 como el domingo 31 de mayo, debido a los efectos combinados de una nueva onda tropical, una baja presión en Centroamérica y la vaguada monzónica.

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Para el sábado 30 de mayo, el potencial de precipitaciones y tormentas eléctricas se activará desde las primeras horas de la mañana, intensificándose de forma crítica por la tarde y noche. El Servicio Meteorológico prevé que los mayores acumulados de agua se concentren en los municipios de las regiones norte y centro de Campeche, donde además podrían registrarse fuertes turbonadas. El domingo 31 de mayo, la inestabilidad atmosférica persistirá, aunque con una ligera disminución en la cobertura de las lluvias, manteniéndose tormentas dispersas vespertinas.

Respecto al termómetro, este temporal dará un respiro a la población frente a las intensas olas de calor de las semanas previas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 35°C, con una sensación térmica menor debido a la densa nubosidad, mientras que las mínimas rondarán los 23°C al amanecer.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones ante el riesgo inminente de inundaciones urbanas y encharcamientos severos en zonas bajas, evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas por la actividad eléctrica y extremar cuidados al conducir sobre vialidades anegadas, ya que las rachas de viento en zonas de conflicto podrían superar los 50 km/h.

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