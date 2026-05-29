Niño de apenas cuatro años es visto deambulando solo y moviliza a policías en Ciudad del Carmen

Una movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró en la colonia Benito Juárez, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de un menor de edad caminando aparentemente sin supervisión sobre la vía pública.

Noticia Destacada Anuncian cierre de calles en Campeche este 30 y 31 de mayo: Malecón, principal afectado

Los hechos ocurrieron sobre la calle 19, entre las calles 42-D y 42-C, donde vecinos y automovilistas observaron a un pequeño de aproximadamente tres a cuatro años de edad desplazándose solo mientras arrastraba una pequeña andadera de juguete.

La situación generó preocupación entre las personas que transitaban por el sector, debido al riesgo que representaba para el menor encontrarse tan cerca de la circulación vehicular, por lo que decidieron solicitar la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los reportes, antes de la llegada de las patrullas, un hombre se presentó en el lugar asegurando ser el padre del niño. El sujeto explicó que el pequeño se había salido de su domicilio durante un descuido familiar, por lo que lo tomó consigo y se retiró del sitio.

Hombre aseguró ser el padre y se llevó al niño antes de la llegada policial. / Israel Lozano

Minutos después arribaron los agentes policiacos, quienes atendieron el reporte ciudadano y realizaron una verificación en un inmueble cercano para confirmar la situación. Sin embargo, al momento de su llegada ya no localizaron ni al presunto padre ni al menor, tampoco encontraron a alguna persona que pudiera brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Tras recabar algunos datos relacionados con el incidente y al no existir una situación de riesgo visible en ese momento, los uniformados concluyeron su intervención y se retiraron del lugar. No se reportaron personas lesionadas ni fue necesario realizar alguna otra acción por parte de las autoridades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH