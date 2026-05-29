“Raíces Cruzadas”: Senvay apuesta por una identidad musical sin fronteras

SENVAY comienza una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Raíces Cruzadas”, un EP que refleja su historia personal y su visión artística. A través de siete canciones, el cantante construye una propuesta que mezcla distintos géneros y culturas, dando forma a un proyecto que busca conectar con oyentes de diferentes partes del mundo.

La producción encuentra inspiración en la experiencia de crecer entre Colombia y España, dos influencias que marcan profundamente la identidad del artista. Esa dualidad cultural se traduce en un sonido que combina elementos de reggaetón, merenguetón y blues contemporáneo, creando una propuesta fresca que evita las etiquetas tradicionales.

Cada uno de los temas explora emociones distintas. Canciones como “Ocaso” apuestan por una narrativa más introspectiva, mientras que “Noche” muestra una faceta más dinámica y envolvente. Por su parte, “Aurora” aborda el desamor desde una perspectiva ligera, y “TABOO” aporta una dosis de energía rítmica que amplía la diversidad sonora del EP.

Más que un proyecto musical, “Raíces Cruzadas” funciona como una declaración sobre la identidad. SENVAY presenta sus orígenes multiculturales como una ventaja creativa que le permite construir puentes entre diferentes estilos, influencias y formas de entender la música.

El proceso creativo detrás del material estuvo guiado por la intuición y la búsqueda constante de emociones genuinas. Para el cantante, las melodías y los coros memorables representan el punto de partida de cada composición, una fórmula que le permite equilibrar autenticidad y accesibilidad dentro de su propuesta artística.

Este lanzamiento también simboliza la culminación de una etapa de exploración personal. Durante el último año, SENVAY trabajó en definir un estilo propio, experimentando con distintos sonidos hasta encontrar una identidad musical capaz de diferenciarlo dentro de una industria cada vez más competitiva.

Con este debut, el artista busca conectar especialmente con quienes han crecido entre diferentes culturas y experiencias. Su mensaje es claro: las raíces diversas pueden convertirse en una fortaleza capaz de enriquecer la creatividad y ampliar la forma de ver el mundo.

A través de “Raíces Cruzadas”, SENVAY no solo presenta su carta de presentación ante la industria musical, sino que también deja clara su intención de construir una carrera con proyección internacional, sin perder la esencia que define su historia y su propuesta artística.