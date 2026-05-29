Ayuntamiento de Campeche destina solo 2.7% a mantenimiento vial

El Ayuntamiento de Campeche apenas destinó 54 millones 119 mil 725 pesos en el “Programa de Mantenimiento Vial”, lo que representa apenas un 2.7% de los 1,937 millones 643 mil 317 pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos 2026.

A esto se suma que, este año no habrá construcción de nuevas vialidades en el municipio, ya que entre 48 conceptos en la materia, el municipio etiquetó la cantidad de cero pesos.

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La situación resalta tras reclamos de regidores en la Sesión de Cabildo del 28 de mayo, cuando se exigió a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre responder, pues acusaron que existen múltiples solicitudes de localidades que aún no han sido atendidas.

El regidor del PRI, Ricardo Medina Farfán, expresó que la petición fue realizada por los regidores de Morena, ante reportes de calles en mal estado y vías de circulación deterioradas.

Biby Rabelo enfrenta críticas por abandono de infraestructura vial

Destacó que el municipio pretende emplear recursos en obras públicas, siendo la mayoría de estos fondos de origen federal, alrededor de 300 millones de pesos, sin detallarse si algún monto será destinado al mantenimiento de calles.