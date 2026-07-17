Muere Brenda Fricker, actriz de Mi pie izquierdo y Solo en casa 2, a los 81 años

La actriz Brenda Fricker, ganadora del Premio Oscar y reconocida internacionalmente por su participación en Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, falleció a los 81 años, informó su representante, Phil Belfield, a medios británicos como la BBC.

A través de un emotivo mensaje, Belfield lamentó la muerte de la intérprete y destacó el legado que dejó en la industria cinematográfica. "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor", expresó, al recordar el impacto que tuvo tanto en sus compañeros de profesión como en generaciones de espectadores.

Nacida en Dublín, Irlanda, Brenda Fricker inició su carrera con papeles secundarios en cine y televisión antes de consolidarse en producciones británicas como Coronation Street y la serie médica Casualty, donde interpretó durante varios años a la enfermera Megan Roach, uno de los personajes más recordados de su trayectoria televisiva.

El momento más importante de su carrera llegó en 1989, cuando obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Mi pie izquierdo, dirigida por Jim Sheridan. Con ese reconocimiento hizo historia al convertirse en la primera mujer irlandesa en recibir una estatuilla de la Academia.

Tras ese éxito, la actriz participó en diversas producciones de cine y televisión, entre ellas Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, donde dio vida a la entrañable mujer de las palomas que ayuda a Kevin McCallister. También formó parte de películas como El prado, Moll Flanders, Tiempo de matar, Veronica Guerin y Albert Nobbs, compartiendo créditos con figuras como Glenn Close.

En los últimos años, Brenda Fricker mantuvo una presencia más discreta, alternando trabajos en el teatro y producciones irlandesas. Su carrera, marcada por interpretaciones memorables y reconocimientos internacionales, la consolidó como una de las actrices más importantes surgidas de Irlanda y una figura muy querida por el público.