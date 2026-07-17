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Yucatán / Mérida

Mérida enfrenta un problema que no desaparece: las casas acumuladoras vuelven a llenarse de basura

El Ayuntamiento de Mérida combate casas acumuladoras, pero el problema vuelve una y otra vez.

Por Alejandro Febles

17 de jul de 2026

1 min

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Vecinos siguen denunciando casas acumuladoras en Mérida
Vecinos siguen denunciando casas acumuladoras en Mérida / Por Esto!

Aunque el Ayuntamiento de Mérida ha reforzado la atención a las llamadas casas acumuladoras, el problema continúa con nuevos casos y reincidencias de personas que vuelven a llenar sus viviendas de residuos, generando riesgos para su salud y la de sus vecinos.

La directora de Gobernación, Carmen Guadalupe González Martín, informó que entre 2025 y lo que va del año se han retirado más de mil 700 toneladas de desechos de estos inmuebles, donde el acumulamiento compulsivo ha provocado incendios, presencia de fauna nociva, malos olores y focos de infección.

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Explicó que las intervenciones buscan proteger la vida de quienes habitan estos espacios, pues no se trata sólo de un problema de limpieza, sino también de salud y seguridad. En muchos casos, señaló, las personas llevan décadas bajo estas condiciones, por lo que requieren acompañamiento constante.

Hasta inicios de año permanecían alrededor de 30 reportes pendientes; seis ya fueron atendidos. Sin embargo, las denuncias continúan por parte de vecinos y familiares, lo que mantiene activas a las brigadas municipales.

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La funcionaria destacó que detrás de estos casos existe un componente de salud mental, por lo que la Comuna busca coordinarse con especialistas para brindar seguimiento psicológico y reducir la reincidencia.

El objetivo, precisó, es que las personas acepten el retiro de residuos y reciban apoyo para modificar las conductas que originan el problema. Las sanciones económicas, dijo, se aplican únicamente cuando hay resistencia o se pone en riesgo la seguridad de terceros.

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