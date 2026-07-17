Sheinbaum alista estrategia contra el sargazo en las costas de Quintana Roo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este sábado se presentará una estrategia integral para enfrentar el arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo, después de sostener una reunión con representantes del sector hotelero para fortalecer las acciones de contención de la macroalga.

Durante la conferencia realizada en Tulum, la mandataria señaló que este fenómenos afecta no solo al Caribe Mexicano, sino también a los países con litoral en esa región, y explicó que sus causas continúan siendo analizadas.

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"No podemos atender de manera sencilla la causa principal, pero sí podemos hacer nuestro máximo esfuerzo para evitar que el sargazo llegue a las playas", expresó.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Quintana Roo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación desarrollaron un programa integral para fortalecer el combate al sargazo.

Como parte de ese plan, este viernes sostendrá una reunión con empresarios hoteleros para conocer las acciones que actualmente realiza el sector privado y coordinar una estrategia.

La estrategia contra el sargazo contempla más embarcaciones, barreras de contención y el aprovechamiento de la macroalga / POR ESTO!

La presidenta adelantó que una de las principales medidas será incrementar la capacidad de recolección mediante la adquisición de más embarcaciones sargaceras y la instalación de nuevas barreras de contención en coordinación con los hoteles.

Explicó que el objetivo es capturar la macroalga antes de que llegue al litoral y trasladarla a centros especializados donde pueda ser aprovechada para la producción de energía, materiales para la construcción u otros procesos de economía circular.

"Hay que pescarlo en el mar y para ello necesitamos mayor capacidad", afirmó.

Autoridades señalaron que el objetivo es retirar una mayor cantidad de sargazo en altamar para evitar que llegue a las playas del Caribe mexicano / POR ESTO!

La mandataria indicó que la estrategia completa será presentada este sábado, con el propósito de reducir el impacto ambiental y turístico que provoca el sargazo, así como contribuir a preservar las playas y los arrecifes del Caribe mexicano.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que el fenómeno del sargazo continúa siendo atendido de manera permanente y pidió no generalizar la situación en todo el litoral del estado.

"Hay que aclarar que el sargazo no está todos los días ni en todas las playas; es un fenómeno natural y se está atendiendo", expresó.

La mandataria informó que el Gobierno del Estado ha destinado más de 700 millones de pesos para fortalecer las acciones de contención, mediante la adquisición de embarcaciones sargaceras y el trabajo coordinado con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Explicó que el comportamiento del sargazo es monitoreado diariamente mediante imágenes satelitales desde el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), lo que permite anticipar su desplazamiento y tomar decisiones con base en información técnica, aunque reconoció que se trata de un fenómeno natural cuyo comportamiento puede variar.

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Lezama señaló que uno de los principales objetivos es incrementar la recolección en altamar para evitar que la macroalga llegue a las playas, ya que actualmente el volumen retirado en el mar aún es menor al que finalmente debe recogerse en la costa.

Asimismo, destacó que se busca convertir el sargazo en un recurso con valor económico mediante proyectos de aprovechamiento para la producción de biogás y fertilizantes, e incluso recordó que una empresa instalada en Quintana Roo ya exporta productos elaborados a partir de esta macroalga.

Finalmente, anunció que próximamente se incorporará una nueva embarcación sargacera de mayor capacidad, la cual trabajará junto con el buque Natans, con el propósito de reforzar la recolección en aguas profundas y reducir la cantidad de sargazo que arriba a las costas del Caribe mexicano.