¡También se sintió en Quintana Roo! Evacúan a unos 300 trabajadores en Chetumal tras sismo en Chiapas

Un promedio de 300 Trabajadores de diferentes dependencias estatales y federales evacuaron sus instalaciones, incluido el Palacio de Gobierno en Chetumal, ante la réplica del movimiento telúrico registrado esta mañana en Huixtla, Chiapas.

Se trata de la segunda evacuación por alerta de sismo, ya que apenas el 8 de junio pasado, burócratas desalojaron sus oficinas debido a la percepción de un sismo de magnitud 6.1 con epicentro cerca de las costas de Cuba.

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Hoy viernes, abandonaron sus instalaciones, por espacio de 20 minutos, luego de que en tercer piso de Palacio de Gobierno se señaló que se percibía un temblor, minutos antes de las 10 de la mañana.

También fueron evacuados trabajadores de la Delegación del ISSSTE y del edificio 7 de Diciembre, ubicado a un costado de Palacio de Gobierno.

No se reportaron lesionados ni personas con crisis nerviosa.