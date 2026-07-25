Tristán sorprende a Yahir con inesperado mensaje antes de su ingreso a "La Casa de los Famosos México"

A pocos días del arranque de La Casa de los Famosos México, Yahir comenzó a despedirse de familiares y amigos antes de permanecer incomunicado durante su participación en el reality.

Entre las muestras de apoyo que recibió destacó la de su hijo mayor, Tristán, cuya publicación llamó la atención debido a la historia que ambos han compartido en los últimos años.

¿Qué le dijo Tristán a Yahir antes de que entrara a LCDLF México?

Contrario a las versiones que sugerían un posible desacuerdo con la decisión del cantante de entrar al programa, Tristán dejó claro que respalda esta nueva etapa profesional de su padre. A través de sus redes sociales escribió:

"Éxito, pa. Con todo y disfruta este episodio macizo. Algo bello pa'l cabello."

Durante años, Yahir ha hablado públicamente de los problemas personales y las adicciones que enfrentó Tristán, situación que provocó periodos de distanciamiento.

Sin embargo, el cantante también ha asegurado en diversas entrevistas que nunca ha dejado de apoyarlo y que su prioridad siempre ha sido verlo recuperarse y salir adelante.

En meses recientes, el propio Tristán ha compartido que ha reconstruido su vida y trabaja de manera independiente, mientras mantiene comunicación con su padre.

Por ahora, no existe ninguna declaración de Tristán que indique que desaprueba la participación de Yahir en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Al contrario, el único mensaje público que ha emitido antes del ingreso del cantante al programa fue de respaldo y buenos deseos, desmintiendo las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales.