'El otro padre': actores, edades y todo sobre la serie de Netflix

'El otro padre' se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix desde su estreno el pasado 22 de julio, posicionándose rápidamente como la serie más vista en México. La producción ha cautivado al público con una historia llena de secretos familiares, conflictos emocionales y sorprendentes giros que mantienen la tensión en cada episodio.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los espectadores es el reparto, encabezado por Silvia Navarro y Azul Guaita, quienes lideran una historia que combina la experiencia de reconocidos actores con el talento de una nueva generación de intérpretes.

¿Qué edad tienen los protagonistas de 'El otro padre'?

Silvia Navarro – 47 años . La actriz mexicana continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión y el streaming gracias a su trayectoria en telenovelas y series.

– . La actriz mexicana continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión y el streaming gracias a su trayectoria en telenovelas y series. Azul Guaita – 25 años . La joven actriz ha ganado popularidad por sus participaciones en producciones juveniles y ahora protagoniza uno de los mayores éxitos de Netflix .

– . La joven actriz ha ganado popularidad por sus participaciones en producciones juveniles y ahora protagoniza uno de los mayores éxitos de . Erik Hayser – 45 años . El actor suma otro proyecto destacado en plataformas digitales con un personaje clave dentro de la trama.

– . El actor suma otro proyecto destacado en plataformas digitales con un personaje clave dentro de la trama. Ana Martín – 79 años . La primera actriz aporta experiencia y presencia a una historia marcada por los conflictos familiares.

– . La primera actriz aporta experiencia y presencia a una historia marcada por los conflictos familiares. José María de Tavira – 37 años. El actor mexicano forma parte del elenco principal con un papel determinante en el desarrollo de la serie.

La producción destaca precisamente por reunir a actores de distintas generaciones, una combinación que fortalece la narrativa y permite mostrar diferentes perspectivas dentro del conflicto familiar que plantea la historia.

Desde su llegada a Netflix, 'El otro padre' ha generado conversación en redes sociales gracias a su ritmo, sus actuaciones y una trama que mantiene el suspenso de principio a fin. Su rápida llegada al primer lugar del ranking en México confirma que se perfila como uno de los estrenos más exitosos del verano de 2026.