Motociclista alcoholizado sufre grave accidente y es trasladado de emergencia al Hospital General de Cancún

El conductor de una motocicleta fue trasladado de emergencia al Hospital General luego de sufrir un aparatoso accidente vial sobre un camino de terracería de la colonia El Pedregal, presuntamente debido al exceso de velocidad y a que conducía bajo los efectos del alcohol. Tras perder el control de la unidad, salió proyectado y se impactó contra el suelo, lo que le provocó diversas lesiones de consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas sobre la calle Manantial, aproximadamente a 200 metros de la avenida Las Torres, en la colonia antes mencionada. Vecinos que presenciaron el percance solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, al observar que el motociclista permanecía inmóvil sobre el camino de terracería.

Tras el reporte, personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a paramédicos y corporaciones de emergencia hacia el lugar para brindar atención al lesionado. A su llegada, los socorristas encontraron al motociclista inconsciente, con visibles lesiones en el rostro y distintas partes del cuerpo, por lo que de inmediato comenzaron a estabilizarlo antes de su traslado al Hospital General.

Paramédicos de un servicio privado fueron los encargados de brindarle los primeros auxilios, a este hombre que permanece en calidad de desconocido. Se trató de un hombre de entre 35 a 40 años, de complexión robusta y tez morena, quien vestía una playera negra y un short color rosa. De acuerdo con los primeros datos, conducía una motocicleta de la marca Vento.

Noticia Destacada Polémica en Playa del Carmen: Semarnat avala expansión de hotel The Fives pese a obras irregulares y bloqueo a playa

Información recabada en el lugar con algunos testigos señala que el motociclista circulaba a exceso de velocidad sobre el camino de terracería y, debido a la gravilla suelta, perdió el control de la unidad. La motocicleta derrapó varios metros y el conductor salió proyectado, golpeándose violentamente el rostro contra el suelo.

Como consecuencia sufrió una probable fractura craneoencefálica, además de diversas heridas y golpes en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

En un primer momento se reportó que la víctima ya no contaba con signos vitales, versión que generó confusión entre los habitantes de la zona. Sin embargo, al arribar los paramédicos confirmaron que el hombre aún se encontraba con vida, aunque inconsciente y en estado delicado, descartándose así que hubiera personas fallecidas en el lugar.

Todo indicó que el motociclista viajaba solo al momento del accidente. Mientras el lesionado era atendido, vecinos de la colonia resguardaron la motocicleta para evitar que fuera movida o robada, en tanto arribaban los agentes de Tránsito para realizar el peritaje para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.