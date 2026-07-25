El otro padre en Netflix: ¿habrá segunda temporada? Esto es lo que se sabe

El otro padre se convirtió en una de las sorpresas más exitosas del catálogo de Netflix gracias a una historia que combina drama familiar, secretos del pasado y decisiones capaces de cambiar la vida de todos sus personajes. Desde su estreno, la producción protagonizada por Silvia Navarro ha permanecido entre las más vistas de la plataforma y ha generado una pregunta que no deja de crecer entre los espectadores.

El desenlace dejó satisfechos a muchos fans, pero también despertó la duda sobre si la historia continuará con nuevos episodios. A pesar del éxito alcanzado, Netflix aún no ha aclarado cuál será el futuro de la producción, lo que ha provocado numerosas especulaciones en redes sociales.

¿Habrá segunda temporada de El otro padre?

Hasta ahora, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de El otro padre. La serie fue concebida como una historia de 10 episodios que resuelve el conflicto central de la trama, por lo que, en principio, funciona como una producción autoconclusiva.

Sin embargo, el buen recibimiento que ha tenido entre los suscriptores mantiene abierta la posibilidad de que la plataforma decida retomarla más adelante o incluso desarrollar un proyecto derivado con algunos de sus personajes, aunque por ahora no existe ningún anuncio oficial.

¿Por qué muchos creen que podría regresar?

Aunque el final responde las principales incógnitas de la historia, la popularidad de la serie ha impulsado las teorías de los seguidores, quienes consideran que todavía hay espacio para explorar la nueva dinámica de la familia después de los acontecimientos que marcaron el desenlace.

Además, Netflix ha renovado en otras ocasiones series que inicialmente parecían cerradas cuando el rendimiento en audiencia supera las expectativas, por lo que algunos fans mantienen la esperanza de un anuncio en los próximos meses.

Así termina El otro padre (Spoilers)

En el episodio final se confirma que Ricardo no es el padre biológico de Julieta, sino Emilio, producto de una relación del pasado con Maca. La revelación cambia por completo la vida de la familia justo cuando Julieta necesita con urgencia un trasplante de riñón.

Tras conocer la verdad, Emilio decide donar uno de sus riñones para salvar la vida de su hija biológica. La cirugía resulta exitosa y Julieta logra recuperarse, poniendo fin al conflicto médico que impulsó la historia desde el inicio.

Por su parte, Ricardo deja de lado el resentimiento y comprende que el amor construido durante años pesa más que los vínculos de sangre. Finalmente perdona a Maca y mantiene intacta su relación con Julieta, reafirmando que seguirá siendo su hija.

La serie concluye con un emotivo reencuentro familiar en el que todos celebran la recuperación de Julieta y comienzan una nueva etapa basada en la verdad, el perdón y la reconciliación. Aunque el final cierra prácticamente todas las historias, el enorme éxito de El otro padre mantiene viva la expectativa de que Netflix pueda sorprender en el futuro con una segunda temporada.